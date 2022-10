Paola Egonu e i commenti razzisti | cosa è successo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lo sfogo di, pallavolista italiana, ha fatto il giro del web. Tanto virale che ha spinto personaggi pubblici a schierarsi e a dimostrare piena solidarietà alla campionessa. Tra questi Mario Draghi, che ha parlato dell’orgoglio dello sport italiano, fino a Matteo Salvini che le ha rivolto un abbraccio virtuale augurandole di continuare a vincere con la maglia italiana. Il video è stato caricato il 15 ottobre 2022 da un fan che si è accorto dello sfogo in seguito alla partita giocata contro gli Stati Uniti. Nel video si sentedire quanto è stancante sentirsi chiedere perché è italiana. In un momento di sfogo, visibilmente a disagio, afferma che quella appena conclusa con gli Stati Uniti sarà l’ultima partita che giocherà con la Nazionale italiana. Non è la prima ...