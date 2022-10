Pallone d’Oro 2022 | è il trionfo di Karim Benzema

(Di lunedì 17 ottobre 2022)riceve il premio di France Football: primoper il centravanti francese Come prevedibile,è il. Il centravanti francese, autentico protagonista in Champions con il Real Madrid, è stato premiato dal suo ex tecnico Zidane. Primoper lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con la sua quattordicesima posizione, Rafael Leao è il miglior "italiano" al2022 . L'esterno portoghese del Milan fa meglio del compagno di squadra, Mike Maignan , venticinquesimo. Diciassettesimo, Dusan Vlahovic per la sua stagione divisa tra Fiorentina e ...Squadra dell'anno 2022: alla cerimonia per ilpremiato il Manchester City campione'Inghilterra Alla cerimonia per l'assegnazione del, c'è stato spazio per premiare anche la miglior squadra del 2022. A trionfare è il ...