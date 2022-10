MOVIOLA – Sampdoria-Roma | El Shaarawy con la mano ma è fuori area | Var non può intervenire

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Episodio danel secondo tempo di, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Marassi i padroni di casa attaccano per cercare di recuperare la partita e con una palla lanciata sulla destra Elsi tuffa e colpisce nettamente la palla con il braccio, ma Di Bello non vede e il pubblico di casa si infuria. Il Var però non puòvisto che il fallo èe il cartellino sarebbe stato giallo, niente rigore quindi ma negata una netta punizione dal limite ai ragazzi di Stankovic. Lo stesso allenatore serbo ha protestato proferendo qualche parola di troppo ed è stato ammonito. SportFace.