Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 16 ottobre 2022 video

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ieri, 16è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, entrata subito dopo l’ospitata dei Maneskin – e quindi con “l’ormone in subbuglio” -, ha iniziato il suo intervento parlando della nuova sigla del Tg1, che poi nuova non è, perché hanno semplicemente aggiunto dei “din din din” e un po’ di batteria finale. Lucianina ha parlato poi delle ultime sfilate di Balenciaga, fatte addirittura nel fango (e si è augurata che fossero fanghi terapeutici) e del 19enne che ha battuto il campione mondiale di scacchi. Sembrava incredibile ed è stato subito accusato di aver barato, ma per qualchenon si è trovato niente. Eppure adesso è stato svelato l’inghippo: ...