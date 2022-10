Long Covid | lo studio | tra gli effetti anche un nuovo tipo di diabete - Cronaca - quotidiano net

Il cosiddetto 'Diabecovid' può manifestarsi anche dopo mesi dalla contrazione del virus. Se preso in tempo, può essere curato fino alla ..."We continue to effectively managerelated issues with intermittent lockdowns in China, ...to believe that we are built for success in the industry and will remain committed to delivering- ...Il cosiddetto 'Diabecovid' può manifestarsi anche dopo mesi dalla contrazione del virus. Se preso in tempo, può essere curato fino alla remissione ...Ben 200 esperti a confronto durante il XXI Congresso della Società italiana di Metabolismo, Diabete e Obesità SIMDO ...