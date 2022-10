LIVE – Pallone d’Oro 2022 | svelate le prime posizioni della classifica | Vlahovic precede Ronaldo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Oggi è il giorno che definisce le gerarchie del calcio europeo. I migliori giornalisti del mondo hanno votato per eleggere il. L’Equipe sta iniziando a svelare lain questi minuti, mentre la Top 3 sarà al centroribalta in serata. 25° Antonio Rudiger, Chelsea/Real Madrid, Germania 25° Darwin Nunez, Benfica/rpool, Uruguay 25° Christopher Nkuknu, Lipsia, Francia 25° Mike Maignan, Milan, Francia 25° Joshua Kimmich, Bayern Monaco, Germania 25° Joao Cancelo, Manchester City, Portogallo 22° Phil Phoden, Manchester City, Inghilterra 22° Trent Alexander-Arnold,rpool, Inghilterra 22° Bernardo Silva, Manchester City, Portogallo 21° Harry Kane, Tottenham, Inghilterra 20° Cristiano, Juventus/Manchester ...

Sarà un lungo pomeriggio che vivremo insiemesu Calciomercato.it, nel corso del quale conosceremo la classifica dei 30 calciatori e chiaramente il vincitore deld'Oro.17.30 - 22esimo ...Come e dove vedere in diretta la premiazione deld'Oro 2022 Per chi volesse seguire la cerimonia di premiazione i diretta, l'appuntamento in televisione è su Canale 20 alle 19.45. In...L'ex attaccante della Fiorentina, oggi alla Juventus, Dusan Vlahovic si classifica 17esimo a pari merito con Luis Diaz nella classifica del Pallone d'Oro che la redazione di France Football svela oggi ...