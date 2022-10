L' allenatore chiama ' negretto' un giocatore avversario | squadra giovanile abbandona il campo per solidarietà

Il presidente non ha voluto entrare nel merito dell'epiteto che sarebbe stato proferito dall'del Gallarate: 'Ribadisco che per noi vale quello che emergerà dai comunicati della Federazione.Mentre non si è ancora spenta l'eco dello sfogo della pallavolista azzurra Paola Egonu , decisa ad abbandonare la Nazionale dopo essersi sentita chiedere per l'ennesima volta se fosse italiana, un ...La squadra di casa stava conducendo 3-1 e mancava pochissimo alla fine quando, raccontano i dirigenti del Cas, l'allenatore del Gallarate avrebbe apostrofato col termine "negretto" un ragazzo della sq ...Si fronteggiavano due formazioni della categoria «allievi». Dopo l’insulto, l’arbitro ha espulso il tecnico del Gallarate, ma prima del fischio finale i ragazzi del Cas Sacconago hanno abbandonato il ...