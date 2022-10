La redenzione di Karim Benzema

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) «Se non ho un cane per andare a caccia e ho solo un gatto, allora ci vado con il gatto. Non posso certo andarci da solo». José Mourinho non è uomo che parla a sproposito, soprattutto quando si rivolge alla stampa. Nel 2010, da allenatore del Real Madrid, utilizzò questa metafora per riferirsi ai suoi due principali attaccanti: Higuaín, individuato nel cane, il prescelto, infortunatosi e dunque indisponibile per un bel pezzo, e, il gatto, che aveva tutta l’aria di essere considerato un rimpiazzo. Il francese non la prese benissimo: «Io e Mourinho avevamo una buona relazione», raccontò anni più tardi. «Era una persona che rispettavo, ma in quel momento quel rispetto venne meno. Andai da lui e gli dissi quello che avevo da dirgli». Un Pallone d'Oro senza rivali Anche il più grande dei campioni, in carriera, ha dovuto lottare per arrivare ...