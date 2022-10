Instagram starebbe lavorando alla possibilità di aggiungere un link a una canzone negli account

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato, pubblicando una foto già pubblicata in un tweet da Alessandro Palluzzi, chediuna unanella sezione dedicata alle informazioni personali dell’. Ilscelta dall’utente comparirà probabilmente sotto al nome, all’username, ai pronomi scelti dall’utente per indicare la propria identità di genere,biografia e agli eventualiad altri siti web osu altri social network, come Facebook.may soon let you add a song to your ...