Edoardo Donnamaria e lo scivolone sugli omosessuali

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Unoinaspettato ha reso protagonistache si è lasciato andare a una sorta di confessione. Una dichiarazione un po’ insolita e che è frutto del rapporto con Alberto De Pisis e della cotta che lo stesso gieffino si è presa per lui. In poche parole, il volto di Forum pare che sia “stufato” della gelosia dell’amico di Tommaso Zorzi rivelando un aneddoto sui gay ad Antonella Fiordelisi. Eppure, tra scherzi, coccole, massaggi baci e qualche palpatina per Alberto era inevitabile non invaghirsi di lui, cosa alla quale ha replicato chiudendosi a riccio. Mentre,è riuscito ad avvicinarsi solo per trovare “conforto” quando la sua Antonella aveva iniziato a flirtare con Antonino Spinalbese. A tal proposito,...