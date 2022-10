Calendario Inter Champions League 2022 2023 | programma | date e orari di tutte le partite

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il, lee glidiledell’nei gironi di. Ad Istanbul è andato in scena il tanto atteso sorteggio che ha disposto i nerazzurri di Simone Inzaghi nel gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Lukaku e compagni vogliono nuovamente superare la prima fase dopo che l’anno scorso sono stati eliminati dal Liverpool agli ottavi di finale (0-2 a San Siro e 0-1 ad Anfield) e provare ad entrare tra le migliori otto d’Europa, risultato che manca dalla stagione 2010/2011 quando i nerazzurri, allenati da Leonardo, furono eliminati ai quarti di finale dallo Schalke 04. Per farlo però dovranno superare diverse insidie e anche un ...

Per il nuovo allenatore della Sampdoria ildi Serie A si è divertito a regalare incroci ... adesso l'amarcord dell'del Triplete continua per Stankovic affrontando l'artefice di quei ...Il Milan nello stesso periodo inanellò 3 vittorie, 3 sconfitte e due pareggi, mentre l', che ... Ildel 2023 Dopo i mondiali, quindi, il campionato riprenderà e resteranno da giocare ben ... Inter, il calendario delle partite in programma a ottobre tra Serie A e Champions Torna la Coppa Italia, andiamo a scoprire il calendario dei prossimi tre giorni e le squadre che saranno impegnate.La stella della Juve comincia ad allenarsi gradualmente con i compagni e continua a sognare il Benfica. Per Fede doppia possibilità: partitella in famiglia o test con la Primavera