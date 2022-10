A spasso con armi e droga | arrestato un partinicese di 29 anni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Aveva con sé una pistola a salve modificata, con 6 proiettili calibro 38, 20 dosi di cocaina e 100 euro di denaro illecito. I carabinieri di Partinico hanno cosìun uomo di 29con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di. I militari, nell’ambito di un servizio alla circolazione stradale a Borgetto, hanno controllato una vettura con a bordo due persone. Dopo aver trovato una pistola e la, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’indagato dove sono stati rinvenuti un’altra pistola a salve con 50 proiettili e 40 grammi di cocaina. Nella medesima operazione, il passeggero dell’autovettura è stato denunciato in stato di libertà poiché era in possesso di un coltello di genere vietato. L’indagato, è stato ristretto presso la casa circondariale ...

