A Marassi è Roma di rigore | basta il penalty di Pellegrini per superare la Sampdoria

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– Monday night per ladi Mourinho, chiamata ad approfittare del pareggio tra Lazio e Udinese per scavalcare entrambe ed issarsi al quarto posto solitario in classifica. Qualche sorpresa nella formazione dei giallorossi: fuori Matic, Spinazzola e Zaniolo per far spazio a Camara, El Shaarawy e Belotti. Una partita poco spettacolare ma vissuta con vigore da tutti, una partita nel complesso dura, con entrambe le squadre battagliere in mezzo al campo e sempre pronte a mettere la gamba quando necessario, diversi gli interventi duri e diversi i cartellini sventolati da Di Bello nei confronti di entrambe le formazioni, non solo in campo ma anche verso elementi delle due panchine. Questa la sintesi di unche ha visto i capitolini trionfare di misura grazie alsiglato da ...

Il club giallorosso si porta al quarto posto in classifica con 22 punti. La Roma targata Josè Mourinho conquista tre punti sconfiggendo la Sampdoria per 0 - 1, trascinata dal Capitano, Lorenzo Pellegrini, che riesce a trasformare un calcio di rigore.