Serie A | Spezia-Cremonese 2-2

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tranel match valido per la decima giornata diA, disputato allo stadio ‘Picco’ di La. Al vantaggio degli ospiti con Dessers al 2?, replicano Nzola al 19? e Holm al 22?; definitivo 2-2 di Pickel al 52?. In classifica i liguri sono al 14° posto con 9 punti, mentre i lombardi penultimi a quota 4. L'articolo proviene da Italia Sera.

Più 'tranquilla' la situazione dello, per ora quindicesimo con nove punti....A: Atalanta 24*; Napoli 23 punti; Lazio* e Udinese* 21; Milan 20; Roma 19; Inter* 18; Juventus* 16; Sassuolo* 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana* e Monza* 10; Fiorentina 9;* 9; Lecce ...LA SPEZIA - Luca Gotti, allenatore dello Spezia ... Nel secondo tempo è stata una squadra un po' sonnacchiosa e in una fase di stanca subiamo un gol balordo, che in serie A non si deve prendere. A ...Biancocelesti e friulani si annullano. L’Udinese, imbattuta da due mesi, colpisce due traverse. Infortunio per Immobile: problema muscolare alla coscia sinistra. I nerazzurri risalgono la china dopo l ...