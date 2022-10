Serie A oggi | in diretta risultati e classifica Inter - Salernitana 2 - 0 - Sport - Calcio - quotidiano net

Sono 5 le sfide in programmanella decima gironata di campionato. Alle 15 Lazio Udinese, e alle 18 Napoli - Bologna. In serata Verona - Milan. Ieri successi dell'Atalanta, della Juve e ...... Marco Maisano, autore,conduttore televisivo, al lavoro su unapodcast per OnePodcast (... La notizia è riportata su vari quotidianidello stesso Gruppo Gedi, e non solo.L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto la Salernitana di Davide Nicola per 2-0. Una rete per tempo per i nerazzurri: apre le danze Lautaro Martinez - che torna al ...Nella gara delle 12:30, Lautaro e Barella regalano due punti importantissimi ad Inzaghi È terminata la gara delle 12:30 con l’Inter che ha fatto il suo dovere contro la Salernitana. Lautaro Martinez e ...