Sanremo | scontro tra auto e camion | un morto e due feriti Il pirata fugge a piedi

La polizia sta cercando il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente avvenuto nella notte sull'Autostrada dei Fiori, fuggito dopo aver abbandonato due passeggeri: la vittima e una donna ...Secondo quanto riporta Riviera24, l'incidente è avvenuto tra i caselli die Taggia all'interno della galleria San Bartolomeo, in direzione Italia.La vittima è un 56enne moldavo ma residente a Imperia, Ghenasie Ghinculov, stava viaggiando a bordo della Bmw condotta da un amico, fuggito dopo il sinistro e ora ricercato dalla polizia ...Spaventoso incidente stradale mortale, questa notte intorno alle 3.30 sull’Autostrada dei fiori, in direzione Genova tra Sanremo e Arma di Taggia. Per cause ancora in via d’accertamento, si ipotizza u ...