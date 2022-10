Risultati classifica Serie A LIVE | Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese in campo

Un derby emiliano - romagnolo molto importante in termini ditra due squadre divise da ... I bianconeri arrivano da treutili consecutivi, nell'ultima giornata il pareggio per 0 - 0 ...Serie C,/ Il Catanzaro vince ed è primo da solo! A retrocedere direttamente in Serie D sarebbe l'Alessandria, che ha perso le prime quattro partite, si è risollevata vincendo ma ...Secondo successo consecutivo per l'Inter che sale a quota 18 punti in classifica, resta a quota 10 punti, invece, la Salernitana di Nicola ...L 'Inter è tornata, così come Lautaro Martinez. Dopo aver rotto il lungo digiuno con il gol nella trasferta di Champions a Barcellona, l'argentino è tornato a segnare anche in campionato. "Questa vitt ...