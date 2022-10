Pd | pensare agli interessi comuni trasforma la lotta di classe in compromesso al ribasso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) di Giuseppe Caserta Per spiegare la debacle del Pd alle ultime elezioni sono scesi in campo fior di analisti politici, giornalisti, sedicenti intellettuali di ogni ordine e grado fino all’immancabile attore o cantante, tutti uniti sotto un’unica parola d’ordine che ripetono come un mantra: “il partito deve tornare a parlare con la gente”. Intendiamoci, questo è un male antico che vede le sue origini sin dai tempi di Enrico Berlinguer inventore del famigerato “storico” e conseguente apertura di un dialogo stretto con la Dc di Giulio Andreotti e Aldo Moro. Questa verbosità spasmodica della sinistra verso mondi a lei estranei ha preso piede sempre più stabilmente negli anni successivi, toccando vette inesplorate grazie al kennediano Walter Veltroni, all’ecumenico Romano Prodi fino ad arrivare a Matteo Renzi che ha messo il sigillo ufficiale a questa logorrea ...