Pallavolo | Berruto | ' grazie Egonu | sei l' orgoglio italiano'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - "Sorridi Paola, è un momento difficile per tutti, ma passerà. E festeggeremo insieme". Così su Twitter l'ex ct dell'Italvolley maschile Mauroin merito allo sfogo di Paolache ha deciso di prendersi una pausa dalla Nazionale, dopo la vittoria della medaglia di bronzo ai mondiali conquistata ieri. "Paola,-aggiunge, ora deputato del Partito Democratico-.a te, alle tue compagne, al tuo staff per questa ennesima medaglia che solo chi non ha mai alzato il fondoschiena dal divano non apprezza".

T della maschile Mauro. Infine anche un messaggio da parte della LegaFemminile Serie A e del numero uno Mauro Fabris. "Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro ...L ex ministro si rivolge a Mauro, ex ct della nazionale dieletto con il Pd. "Gli ho spiegato che uno arriva in parlamento pensando di spaccare il mondo, ma poi ci sono tanti altri poteri che contano" Lorenzo ...