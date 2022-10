No! In questo video Lorenzo Fontana non definiva «animali» i bambini non europei

Open

Con l' elezione del leghista Lorenzo Fontana a Presidente della Camera, sui social è iniziato a circolare un video che riprende alcune sue dichiarazioni del 2013 e del 2018 sul tema LGBTQ+ e sull' ...però non vuol dire abbassare la soglia di attenzione, poiché l'arrivo di nuove sottovarianti,... leggi anche Un milione di multe per ivax in arrivo dall'Agenzia delle Entrate, ma si prepara ... No! Questo video non dimostra che gli ucraini hanno inscenato i feriti del bombardamento russo a Kiev The More Fun Stuff Version è l'edizione estesa del film Spider-Man: No Way Home, ora disponibile su una nota piattaforma streaming.Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport e si è così espresso su Maignan e Leao presenti nella lista del Pallone d'Oro: "No, ...