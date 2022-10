Lite tra colleghi finisce a coltellate | operaio all' ospedale

È finita nel sangue una violentafra due operai della stessa ditta di carpenteria metallica, provenienti dall'Est Europa, ieri sera a Costa Volpino nel Bergamasco. Il più giovane, di 50 anni, ha accoltellato all'addome il ...Roma , furiosavicini in zona Ponte Milvio. Un 56enne è stato arrestato per aver colpito il vicino di casa con una scure : il 37enne, ferito alla testa, è stato portato in codice rosso al Policlinico ...La violenta lite sarebbe nata per motivi di convivenza. Il 59enne ferito è stato portato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita È finita con un accoltellamen ...Messo in mezzo dal branco, picchiato e insultato. Un bambino è stato bullizzato da un gruppo di ragazzini a Pompei. Il video è stato pubblicato dal consigliere regionale ...