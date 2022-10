I migliori videogiochi del 2022... finora

Leggi su gqitalia

(Di domenica 16 ottobre 2022) Per gran parte del, il mondo deiè stato caratterizzato dal proprio passato più che dall’uscita di prodotti veramente innovativi. Microsoft è in procinto di acquisire Activision Blizzard, un gigante del settore la cui serie di franchise include titoli del calibro di Call of Duty e Warcraft. La più grande novità di Sony di quest'anno è il nuovo PlayStation Plus, un servizio di abbonamento che a fronte di un canone mensile aggiuntivo, garantisce l'accesso ai vecchi giochi della PlayStation, della PlayStation 2 e della PlayStation 3. Anche alcuni fra i nomi maggiormente apprezzati dell'anno vengono in realtà dal passato e per fare un esempio basta pensare a Cyberpunk 2077. A distanza di un anno dal suo disastroso lancio, ha ricevuto a febbraio una profonda revisione necessaria a renderlo molto simile al gioco che fin dall'inizio avrebbe ...