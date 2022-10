Glass Onion | Rian Johnson è onorato per la presenza dei cameo di Angela Lansbury e Stephen Sondheim

(Di domenica 16 ottobre 2022)hanno realizzato unper- Knives Out e il registaha sottolineato l'onore di lavorare con le due icone.è morta l'11 ottobre all'età di 96 anni, ma i fan potranno vederla di nuovo sul grande schermo grazie alrealizzato per- Knives Out. Il regista, presentando il film durante il London Film Festival, ha ora parlato di come ha coinvolto l'amata attrice nella nuova indagine del detective Benoit Blanc., parlando alla stampa, ha infatti parlato della sua esperienza ...

I nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma streaming - per esempio ": Knives Out " (dal 23 dicembre) - non avranno interruzioni pubblicitarie, perché il blocco verrà inserito prima, in ...Adesso arriva la notizia che l'ultimo film interpretato dalla Lansbury uscirà alla fine di novembre Si intitola '" Knives Out' ed è il sguito di 'Cena con delitto " Knives Out'. Il ...