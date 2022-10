DIRETTA Spezia-Cremonese | segui la partita LIVE

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, match valido per il decimo turno di Serie A 2022/2023. Si parte alle 15. Manca sempre meno al via di, gara delle ore 15:00 valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Alberto Picco di La, la formazione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...e Fiorentina ottenuti tutti con il rotondo punteggio di 4 - 0 - ospita l'Udinese di Sottil -... Dove vedere Lazio - Udinese: streaming etv Il match tra Lazio ed Udinese, in programma ...In Serie A quest'anno ha diretto già tre gare cioè Sassuolo Lecce 1 - 0, Juventus2 - 0 e ... (Matteo Fantozzi)/ Sassuolo Udinese Primavera (risultato finale 2 - 0): gol di Russo e Bruno ...Dove vedere in chiaro Spezia-Brescia, sedicesimi di finale Coppa Italia 2022/2023 mercoledì 19 ottobre ore 15:00: diretta tv e streaming ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...