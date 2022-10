Daniel Pennac racconta Diego | ' Un amore nato dalle lacrime per la sua morte'

, lei non è un grande appassionato di calcio. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ..."Maradona non è un dio ma uno stato d'animo. Come Napoli. E non mi chiedeteDomenica 16 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2022 è all'insegna dell'anteprima mondiale di Django, delle proiezioni di Poker Face e Butcher's Crossing, e degli incontri con Daniel Pennac e Stephe ...«Maradona non è un dio ma uno stato d’animo. Come Napoli. E non mi chiedete di curare i miei sentimenti». La città e il suo mito si sovrappongono nel racconto emozionale che ne fa Daniel Pennac, itali ...