(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA - Attestati dia Paolasono arrivati in queste ore anche dal mondo della politica. Da Palazzo Chigi è arrivata la telefonata di Marioche ha ribadito alla giocatrice ...

Corriere dello Sport

Da Palazzo Chigi è arrivata la telefonata di Marioche ha ribadito alla giocatrice azzurra la propria vicinanza. Anche il neo eletto presidente del Senato Ignazio Laha voluto dare il ......repentina caduta del governo. Prospettiva politica al limite della fantascienza, ma matematicamente possibile e che avrebbe tuttavia già attivato, come si è visto per l'elezione di La, ... Da Draghi e La Russa messaggi di solidarietà per Egonu Il presidente del Consiglio uscente e il neo eletto presidente del Senato hanno mandato attestati alla giocatrice dopo gli spiacevoli episodi post-Mondiale ...Gli spiacevoli episodi post-mondiale sono arrivati nelle stanze della politica. Il presidente del Consglio uscente ed il neo-eletto presidente del Senato hanno voluto sostenere telefonicamente la gioc ...