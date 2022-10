Cannabis | l’allarme dell’Iss | “Sul web biscotti e patatine contenenti Thc

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 16 ottobre 2022)con gocce di cioccolato, caramelle gommose, cereali colorati a forma di ciambella. Tutti alimenti simili quelli sugli scaffagli dei supermercati se non fosse che contengono Thc, uno dei principi attivi della, e vengono venduti illegalmente sul web. A lanciaresul giro illecito è stato l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che, dopo un sequestro avvenuto a Bolzano, ha diramato un’allerta di grado 1 mettendo in guardia dal rischio che i prodotti vengano confusi per le loro varianti “normali” e ingeriti accidentalmente dai bambini.