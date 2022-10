Calcio | Serie A | Inter-Salernitana 2-0**

(Di domenica 16 ottobre 2022) Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - L'batte 2-0 lanel 'lunch match' della decima giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita i gol di Lautaro Martinez al 14' e Nicolò Barella al 58'. In classifica i nerazzurri salgono al settimo posto con 18 punti, sorpassando di due lunghezze la Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 10 in dodicesima posizione.

La Repubblica

1 - 2- LIGUE 1 21:00 Lione - Toulouse 1 - 1- EREDIVISIE 20:00 FC Groningen - RKC Waalwijk 2 - 3B 20:30 Genoa - Cagliari 0 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - ...Sarà la sfida numero 99 inA tra le due squadre: il bilancio recita 46 affermazioni biancocelesti contro le 27 dei friulani, cui si aggiungono 25 pareggi. Lo scorso anno terminò con il segno X ... Calcio, serie B: Palermo - Pisa 3-3 Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ..."La vittoria di giovedì contro gli Hearts in Conference League ci serviva e adesso dobbiamo sfruttare quello che ci lascia in termini di tante situazioni positive. (ANSA) ...