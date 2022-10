Branca | «Mourinho allenatore vincente | e su Stankovic…»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Le parole di, ex dirigente dell’Inter: «Stankovic è l’uomo giusto per la Samp eprima o poi vincerà lo scudetto con la Roma» «Stankovic è l’uomo giusto per la Samp eprima o poi vincerà lo scudetto con la Roma», Marcoinizia così la sua intervista al Secolo XIX. Di seguito le parole dell’ex dirigente dell’Inter. «José è statodell’Inter, Dejan una delle nostre colonne per tanti anni, sono felice di vederli di fronte. E mi fa piacere che Stankovic prosegua la carriera dae si misuri in A con la Samp. Lanna e la società mi hanno chiesto delle cose e ho dato le mie risposte, nulla di più. Ho sempre apprezzato la grande professionalità di Dejan e daha la stessa passione. In ...

