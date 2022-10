Torino | Juric | 'Facciamo errori tecnici inspiegabili | ma non rimprovero nulla ai miei'

... i "doppi ex" che hanno giocato con entrambe le squadre Gol: nel st 29' Vlahovic(3 - 4 - ... All.:JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer (7' st Bonucci), Alex Sandro; ...Ivan, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus: le sue dichiarazioni Ivanha parlato a Dazn dopo- Juve. PARTITA ...Tra i convocati di Ivan Juric, invece, è presente Pietro Pellegri. Il Torino è pronto a sfidare la Juventus nella gara valida per la 10ª giornata di Serie A. (Calcio In Pillole) E già. La Juventus ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...