(Di sabato 15 ottobre 2022) Successo daper l'Madrid che batte e sorpassa in classifica l'Athletic di Bilbao. Una vittoria per la squadra di Simeone a cui basta la rete di(su assist di Morata, l'...

Agenzia ANSA

Successo da terzo posto per l'Atletico Madrid che batte e sorpassa in classifica l'Athletic di Bilbao. Una vittoria per la squadra di Simeone a cui basta la rete di Griezmann (su assist di Morata, l'......all'Onu sono geneticamente contrari a ogni minaccia alla sovranità degli Stati (vedasie ... Alle prese con una questione che tocca i principi dell'Europa comunitaria: chiil destino dei ... Spagna: decide Griezmann, l'Atletico al terzo posto