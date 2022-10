Pescara | nascondevano soldi nel pannolino | arrestati due spacciatori

(Di sabato 15 ottobre 2022) commenta Due persone, padre e figlio, sono state arrestate adalla squadra mobile della polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Perquisendo la loro abitazione, gli ...

Giornale di Montesilvano

commenta Due persone, padre e figlio, sono state arrestate adalla squadra mobile della polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Perquisendo la loro abitazione, gli agenti hanno trovato anche dei contanti (6.690 euro) in un ...La sparatoria avvenuta a, nel Bar del Parco, e che ha portato alla morte di Walter Albi , architetto 66enne - mentre ... Il tutto mentre le persone presenti sisotto i tavoli. Sono ... Montesilvano/Trash. Sigilli a discarica abusiva, uno dei 2 proprietari ci nascondeva cocaina. Due persone, padre e figlio, sono state arrestate a Pescara dalla squadra mobile della polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Perquisendo la loro abitazione, gli agenti han ...