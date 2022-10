Pesca di frodo la capitaneria di porto pescarese intercetta e sequestra svariati esemplari di tonno

(Di sabato 15 ottobre 2022)ra - Nella giornata del 13 ottobre u.s., gli uomini della Guardia Costiera dira del Nucleo di Polizia Marittima, sotto la direzione del Comandante NOTARO, a seguito di un’intensa attività di monitoraggio, hanno portato a termine un’importante operazione di polizia marittima con il sequestro di un ingente quantitativo di prodotto ittico, nello specifico 9dirosso (Thunnus thynnus), per un peso complessivo di circa 360 kg. A seguito di appostamenti lungo ilCanale dira i militari, operanti in abiti borghesi, hanno rinvenuto il prodotto al momento dello sbarco che era detenuto illecitamente una parte a bordo di un natante da died una parte occultato sotto teli neri plastificati in una zona adiacente al posto di ormeggio; ...

IlPescara

... attraverso i propri militari, aventi altresì la qualifica di Ispettori Comunitari, con precipuo fine di contrastare ladiche penalizza il ceto peschereccio professionale e non ...... attraverso i propri militari, aventi altresì la qualifica di Ispettori Comunitari, con precipuo fine di contrastare ladiche penalizza il ceto peschereccio professionale e non ... Sorpresi dei pescatori di frodo, la guardia costiera sequestra 9 tonni rossi per un totale di 360 chili Cronaca Pescara - 15/10/2022 10:04 - Nella giornata del 13 ottobre u.s., gli uomini della Guardia Costiera di Pescara del Nucleo di Polizia Marittima, sotto la direzione del ...Dal 2017 al 2021 gli illeciti accertati contro la spesa pubblica valgono in media 7 miliardi l’anno. Oltre 19 miliardi per responsabilità amministrativa, contestata a 27.296 dipendenti Pa ...