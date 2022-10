Non si esibisce in un concerto organizzato dai russi | ucciso direttore orchestra ucraino

Leggi su tpi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ildella Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è statodall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in undalle forze di occupazione. Lo scrive il Ministero della Culturasu Facebook, ripreso dai media del Paese. "Si è saputo del brutale omicidio deldel Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l'esercito russo lo haa colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa", ha scritto il ministero.