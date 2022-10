ICW | Info & Card finale “Fight Forever | Golden Ticket”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lee ladi “ICW”, in programma Sabato 15 Ottobre a S. Paolo d’Argon (BG): ICWSabato 15 Ottobre – S. Paolo D’Argon (BG)Centro Sportivo Comunale – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Show Ore 20,30 –line; Biglietti QUI -Campione Italiano Wrestling ICWAlessandro Corleone (c) vs Bjorn-Campione Interregionale ICWGabriel Bach (c) Vs Tony Callaghan-ICWTitleDennis (c) vs Andy Manero-Titolo Pesi Leggeri ICWEl Panzero (c) Vs Doblone-#1 Contender Match for Campione Italiano Wrestling ICWLupo Vs Trevis Montana Annunciata la presenza ...