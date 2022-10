Eleganza in stile “British” per la collezione Gutteridge SW 2022/23

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tradizionale sartorialità napoletana e pezzi iconici delloinglese, la nuovaautunno-inverno 22-23 diè il risultato di quell’attenta ricerca stilistica e artigianalità che da sempre contraddistinguono il marchio e che, per la nuova stagione, si lascia ispirare dall’senza tempo dellobritannico. A partire dai gilet in maglia, l’attenzione per i tessuti viene curata nei minimi dettagli per fitting perfetti e comodi. Elemento classico del guardaroba maschile, la versione doppio petto in filato è tinta nelle nuance di stagione, navy, grigio asfalto e sabbia, per un must-have minimal dalla dall’altra sartorialità italiana. Per un look più laid-back il brand lo propone anche in versione monopetto, con il profondo scollo a v da indossare sopra alle camicie, diventa ...