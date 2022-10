Atp Gijon 2022 | Rublev batte Thiem e vola in finale | sfiderà Korda

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sarà Sebastiana sfidare Andreyinal torneo Atp di. Sul cemento indoor spagnolo il tennista americano ha superato abbastanza agevolmente il francese Rinderknech in due set col punteggio di 7-6(2) 6-3, spuntandola nel primo set soltanto al tie-break e riuscendo invece a prendere il largo nel cuore del secondo set servendo molto bene e non dando chance al transalpino. Nuovo atto conclusivo, dunque, per lo statunitense che non raggiungeva unadal 2021, dove ne giocò due con una vittoria e una sconfitta. Sarà Andreyil suo sfidante nonché favorito per il titolo. Il russo, giunto alla diciassettesimain carriera, ha superato Dominicin due set col punteggio di 6-4 6-4 al termine di ...

Sul campo color arancio di, Andrey Rublev ferma in semifinale la risalita di Dominic Thiem. Numero 6 nella PepperstoneLive Race to Turin, la classifica basata sui risultati stagionali, e in corsa per la terza ...Una bella battaglia quella di oggi sul campo del torneodi. Andrej Rublev e Dominic Thiem hanno lottato duramente per provare a guadagnarsi la finale del torneo. E se nel primo set i dubbi ...Sul campo color arancio di Gijon, Andrey Rublev ferma in semifinale la risalita di Dominic Thiem. Numero 6 nella Pepperstone ATP Live Race to ...Rublev batte il campione Slam Thiem, nonché suo grande amico, in due set: 6-4 6-4. Una bella battaglia quella di oggi sul campo del torneo ATP di Gijon. Andrej Rublev e Dominic Thiem hanno lottato ...