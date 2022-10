ATP Firenze 2022 | risultati 14 ottobre | sarà Félix Auger-Aliassime l’avversario di Lorenzo Musetti

"Abbiamo semplificato il movimento del servizio e consolidato gli schemi". E' nato così il nuovo Lorenzo Musetti, che agiocherà la sesta semifinalein carriera ed è sicuro di salire almeno alla posizione numero 24 nella classifica, il suo nuovo best ranking. Lo racconta il suo coach Simone Tartarini in ...IL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO DELL'250 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Sarà il canadese, prima testa di serie, l'avversario di Lorenzo Musetti sabato sera. Scavalcato Fritz nella Race ...Tra bistecche alla fiorentina che lo fanno sentire a casa e la pasta che cucina senza risultati apprezzabili, J.J. Wolf si racconta al direttore Scanagatta ...