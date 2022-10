AstroSamantha è tornata sulla Terra | il suo rientro dallo spazio entra nella storia

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 15 ottobre 2022) Life&People.it Verso l’infinito e oltre! Per molti è solo una citazione da un grande classico della Pixar, ma per Samantha Cristoforetti è un vero e proprio stile di vita. Astronauta di professione e pioniera del settore,ha dimostrato ancora una volta che nessun soffitto di cristallo è in grado di fermarla: sopra di lei c’è solo il cielo. Ma oggi, dopo ben 170 giorni in orbita, è ora di tornare a casa: reduce della Missione Minerva, Samantha è approdatainsieme al suo equipaggio, ina bordo della capsula Dragon. BenSamantha: nuovamentedopo 170 giorni Florida, ore 22.55. Qualcosa fa breccia nell’atmosfera, solcando il cielo americano fino ad ammarare nel bel mezzo ...