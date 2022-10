Si alla settimana corta a scuola e non solo per risparmiare

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I più potenti motori del cambiamento italiano sono quasi sempre le emergenze. E’ stato così per lo smart working, entrato prepotentemente nell’organizzazione del lavoro aziendale nazionalecon il Covid, e allo stesso modo pare che la crisi energetica di questi mesi possa essere l’elemento propulsivo decisivo per alcuni cambiamenti sulla gestione del tempo impiegato al lavoro e a, riducendo di un giorno lalavorativa e di studio. Insomma, per far fronte ad alcune situazioni dirme sanitario ed energetico, in pochissimo tempo – qualche anno – si sta ridisegnando l’orizzonte scolastico e lavorativo degli italiani, vale a dire alcune delle componenti più caratteristiche di un tempo storico. In questi casi è sempre bene prestare attenzione, perché un provvedimento emergenziale può essere accolto in ...