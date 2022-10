IlPescara

... poi in rapida successione sarà la volta del molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto i problemi del. Si tratta quindi di un'...Raggiunto telefonicamente poco dopo l'del Nobel 2022 per la fisica , l'austriaco Anton Zeilinger , vincitore del premio insieme ... Anche in quel caso l'iniziativa non andò in. In quegli ... Porto, l'annuncio di Sospiri: "Parte la gara d'appalto per il completamento dei moli guardiani" Brutta notizia per il Milan in ambito mercato: nulla da fare per il centrocampista, ha ormai firmato un contratto a lungo ...E' durato circa un'ora il primo round giudiziario nella vicenda legata alla separazione tra l'ex capitano della Roma, Francesco Totti e la conduttrice tv, Ilary Blasi. Un antipasto legato ad una istan ...