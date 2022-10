“Non sono ricattabile” Ora è scontro Meloni-Berlusconi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Qui sotto la diretta di oggi venerdì 14 ottobre 19:58risponde all’appunto diLa foto dell’appunto di Silvioimmortalato ieri al Senato è ormai diventato un caso. Nel foglio del leader di Forza Italia si leggono infatti tutta una serie di aggettivi riservati a Giorgia: “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Motivo per il quale ieri il gruppo dei senatori di Forza Italia, al di fuori die Casellati, ha deciso di non partecipare al voto per l’elezione di La Russa presidente del Senato. Poco fa è arrivata la risposta della leader di Fratelli d’Italia: “Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè ‘non'”. 12.00 Eletto Lorenzo Fontana presidente della Camera Il deputato Lorenzo Fontana, braccio destro di Matteo ...

Italiafruit News

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio e la pista della 'Valtellina' 'Ho un quadro molto chiaro,ho dubbi di chi siano i colpevoli.mie illazioni,ipotesi che hanno portato un pubblico ministero a chiedere 15 anni di reclusione per una persona. Che poi questa persona sia stata assolta per insufficienza di prove, ...Il centrodestra esplode: Meloni contro Berlusconi 'All'appunto di Berlusconi mancava un punto:ricattabile'. E' un'autentica bomba quella che Giorgia Meloni lancia all'uscita di Montecitorio, dopo un pomeriggio di lavoro dedicato alla formazione della squadra di governo. Assediata dai ... Cachi, non sono immuni alla siccità Per finire conclude parlando di come vorrebbe vedere la sua squadra vorrebbe una squadra artefice del suo destino e non una squadra che subisce gli avversari. Prosegue dicendo che la sua squadra è una ...Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io. Lo ha detto il… Leggi ...