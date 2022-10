Meningite | informare correttamente sulle opportunità di protezione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In collaborazione con Adnkronos. È essenziale rispettare il calendario vaccinale soprattutto se parliamo di vaccinazioni pediatriche è un aspetto cruciale per fare una prevenzione efficace. Tra le malattie batteriche invasive laè particolarmente temuta: sebbene rara, ogni caso costituisce un serio pericolo per la vita di chi ne viene colpito. Il Lazio è la seconda regione che in Italia, negli ultimi anni, ha segnalato più casi di malattia invasiva meningococcica. Per fare il puntoattività di prevenzione messe in campo, l’evento “Pre-occupiamoci dellain Lazio”, realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di GlaxoSmithKline, ha riunito diversi esperti, che hanno sottolineato l’importanza di una corretta informazione. “Il ceppo B è pericoloso nei bambini perché è il più frequente in Italia e ...