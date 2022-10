Manuela Arcuri racconta la sua assenza dalle scene | “Se tornassi indietro lo rifarei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “E mamma fai questo, il matrimonio, gli impegni lavorativi, nuove idee”. La citazione è chiara per chi segue il rutilante mondo dello spettacolo ma stavolta è tutto vero e non stiamo parlando di Pamela Prati ma di. L’attrice ha deciso dirsi a “Confidenze”: “Per me il 2022 ha segnato una rinascita, un anno davvero speciale pieno di emozioni e novità”.ha infatti abbandonato set e mondo dello spettacolo per dedicarsi ad un film più importante: il suo. Nel mese di luglio 2022 l’attrice è convolata a nozze con Giovanni Di Gianfrancesco dopo 10 anni di convivenza e un figlio. Oggiè pronta per tornare agli impegni di sempre: “Se dovessi tornaretutto allo stesso modo”,...