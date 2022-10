Mahmood si racconta tra successi | amici e pane carasau

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022)parla della sua musica, del rapporto strettissimo con la madre Anna, di quello difficile con il padre, degli inizi, delle porte in faccia ricevute (vedi X Factor), dei trionfi a Sanremo (due volte), dei punti di riferimento: glie la famiglia. Il cantautore di Soldi e della più recente Brividi parla di sé e della carriera nel documentario, presentato in anteprima ad Alice nella città (sezione parallela della Festa del Cinema di Roma), nelle sale il 17-18-19 ottobre e su Prime Video dal 15 novembre. Il viaggio è tra presente e passato, tra immagini di repertorio (vediamo Alessandro all’età di otto anni in Egitto mentre gioca con la sabbia insieme ai cugini) e il recente tour europeo che lo ha portato dal Bataclan di Parigi a Madrid, nel video della sua prima canzone inedita (non scritta da lui) dal titolo La notte ...