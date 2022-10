Laura Boldrini | sfregi a Fontana | Un putiniano | non scherziamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Sicuramente il nome di Lorenzoè un nome identitario, quello di una persona che si è distinta per le sue idee contro i diritti civili, contro l'autodeterminazione delle donne, un. Non credo che sia una figura che possa rappresentare tutta la Camera. Non votiamo, non". Così, esponente del Pd, entrando a Montecitorio a Roma, prima del voto con cui il leghista è stato eletto presidente della Camera dei Deputati.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev