L’Atalanta è diventata prudente | ma gioca bene

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A vederlare, nella propria metà campo, in attesa guardinga di errori avversari, è difficile riconoscere. Se non sapessimo niente, potremmo scommettere che l’era Gasperini sia finita,tornata all’ovile dell’eterna identità tattica italiana: baricentro basso, gioco reattivo, attacchi in transizione. Sulla sua panchina qualche vecchio modello di allenatore italiano, cresciuto prima col 4-4-2 e poi col 3-5-2 reattivo. Il rischio però, come sempre, è quello della semplificazione. Se è vero cheha modificato il suo gioco, diventando una squadra più, d’altra parte Gasperini l’ha costruita con intelligenza e non con disperazione.di Gasperini si è storicamente distinta per un gioco offensivo fino ai limiti dell’autolesionismo. ...