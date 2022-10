Inter | Gazzetta | “Inzaghi si è salvato grazie alla sua squadra”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 14 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lalamette davvero le cose in chiaro in maniera davvero importante. “Notte del primo ottobre, quando sfuma-Roma 1-2, la situazione di Simoneè questa: 8 punti in meno di Spalletti capolista; 4 sconfitte in 8 giornate; 11 gol subiti ddifesa che nel campionato precedente aveva messo in fila 6 clean sheet; quarta sconfitta subita in rimonta. A Udine il punto più basso. Dopo il vantaggio di Barella, l’sparisce: né gioco né anima, sbranata da un’Udinese furiosa.ammette: «Il responsabile sono io. Poco determinati, troppi errori». Ha ragione, l’ripete impunemente le proprie colpe: passaggi svagati che ...