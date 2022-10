I sondaggi lo dicevano! | Lilli Gruber | rosicata massima contro la Meloni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Mi si nota di più se attacco Giorgiadandole della "fascista" o della "incompetente"? Nei talk tv, alla vigilia delle prime nomine importanti, le presidenze di Camera e Senato, sembra che stia cambiando il vento. Le ombre nere non tirano più, meglio puntare sul toto-ministri. Avvolto ancora nella nebbia, certo, ma per certa sinistra sparare a casaccio è sempre un bell'esercizio. A Stasera Italia, su Rete 4, Barbara Palombelli intercetta Massimiliano Fuksas, archi-star di dichiarate simpatie progressiste e diventato, qualche anno fa, un po' il simbolo suo malgrado di un certo mondo radical-chic molto salottiero, un po' benpensante e altrettanto superficialotto in certe analisi "socio-politiche". Ci si aspetterebbero parole di fuocoFratelli d'Italia ed eventuali nostalgie del Ventennio e dintorni, ma Fuksas spiazza un po'. «La ...

AGI - Agenzia Italia

Sarebbe bastata meno cieca ostinazione,i grillini. Se Draghi fosse stato più "politico" e ... forse una tattica per risalire rapidamente neiche all'epoca lo davano a picco. A ...Cosìe l'opinione pubblica. Come fu un eccellente presidente degli editori e poi degli industriali. Nonostante l'odio che univa, caso eccezionale, Romiti e De Benedetti contro un ... Nei sondaggi FdI cresce ancora mentre calano Forza Italia, Lega e Pd I principali giornali del mondo si occupano oggi di questioni interne: negli Usa ci si occupa dell'inflazione el'ex presidente; in Europa lo sguardo è rivolto alle strategie interne dei governi al com ...La premier britannica è già un peso per i conservatori, che potrebbero sostituirla con un ticket Sunak-Mourdant. Ma non è escluso che si ...