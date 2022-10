Grande Fratello Vip | Giaele De Donà esplode contro Antonino Spinalbese | ' ' Mi hai fatto passare per una tr**a' '

... che come Manila Nazzaro e Stefania Orlando , è stata una delle grandi protagoniste di una recente edizione delVip . 'La mia testimone di nozze sarà Samantha De Grenet - svela Angela ...Nel corso dell'ultima puntata delVip , Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti che Ginevra Lamborghini è tornata ufficialmente single e Antonino Spinalbese non è rimasto indifferente alla notizia. Vedendo l'ex di ...Dopo il tentennamento di Antonino Spinalbese sulla questione flirt con Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip, Giaele De Donà esplode e lancia accuse pesanti al concorrente.È durata poco al Grande Fratello Vip la liaison tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo l'ottava puntata in diretta l'ex schermitrice ha deciso di scaricare lo speaker radiofonico. “Edo no ...